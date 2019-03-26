Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında basın toplantısı düzenledi.AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile parti binasındaki toplantıda konuşan Uysal, projelerini anlattı.Anketlerde önde olduklarını savunan Uysal, çalmadık kapı, gitmedik yer bırakmadıklarını, herkesin ellini tek tek sıktıklarını söyledi.Güneş de yaptığı konuşmada, 31 Mart'tan sonra Karabük'ün yeniden AK Parti belediyeciliği ile tanışacağını, Uysal'ın hızlı bir şekilde projelerini uygulayacağını ifade etti.Altınöz ise seçim çalışmalarının hızlandığını, kalan günlerde herkese ulaşarak projelerini anlatacaklarını kaydetti.Uysal, ayrıca seçim çalışmaları kapsamında Kartaltepe Mahallesi Ceviz Kent TOKİ sakinleri ile buluştu.Miting havasında gerçekleşen mahalle toplantısında konuşma yapan AK Parti Karabük milletvekilleriCumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Uysal için destek istedi.Uysal da vatandaşlara gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür ederek projelerini anlattı.AK yürüyüşAK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen "AK yürüyüş" programı 100. Yıl Mahallesi'ndebaşladı.Yürüyüşe, AK Parti Karabük milletvekilleri Ünal ve Güneş, İl Başkanı Altınöz, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Burhanettin Uysal, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.Yürüyüş sonunda milletvekilleri, Ceylan ve Uysal birer konuşma yaparak seçimlerde destek istedi.MHP'nin seçim çalışmalarıKarabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, seçim çalışmalarını sürdürüyor.100. Yıl Mahallesi, ve Ankara Caddesi'nde ev ve esnaf toplantıları gerçekleştiren Vergili, projelerini anlatarak destek istedi.Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, son ana kadar ulaştıkları her vatandaşa çalışmalarını ve projelerini anlatacaklarını kaydetti.Altıparmak'tan mahalle toplantılarıMillet İttifakı'nın İYİ Parti'li Karabük Belediye Başkan adayı Dursun Altıparmak, seçim çalışmalarını Yaylacık Mahallesi'nde sürdürdü.Mahalle Meydanında halka seslenen Altıparmak, projelerinden bahsetti. Seçimlerde destek isteyen Altıparmak, "Biz ayrıştırmak için değil, birleştirmek için yola çıktık." dedi.Öte yandan Saadet Partisi Karabük Belediye Başkan adayı Mehmet Yüce ve Büyük Birlik Partisi Karabük Belediye Başkan adayı Mahmut Malkoç, seçim çalışmaları kapsamında mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi, esnaf ziyaretlerinde bulundu.