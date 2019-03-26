Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Tavas ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı'nın AK Partili Tavas Belediyesi Başkan adayı Hüseyin İnamlık'a destek için ilçeye giden Tin, Hırka, Vakıf, Kızılcabölük ve Karahisar mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.MHP MYK Üyesi Gülay Özcan'ın da eşlik ettiği ziyarette Tin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tavas'ın AK Parti iktidarı döneminde görülmemiş hizmetlerle buluştuğunu söyledi.Her zaman hizmet siyaseti yaptıklarını vurgulayan Tin, şunları kaydetti:"Gece gündüz demeden çalıştık. Milletimizin desteğini ve güvenini kazandık. Milletimizin bize olan güveni ve desteği sayesinde sorumluluğunuzu ve neler yapmamız gerektiğini daha iyi idrak ettik, bu sebeple daha da çok çalıştık. Birilerinin hayal bile edemediklerini biz sırasıyla gerçekleştirdik. Hem genel idare hem de yerelde belediyemiz çok güzel hizmetler üretti. Tavas ilçemize sağlık ve tarım başta olmak üzere büyük yatırımlar yaptık, barajlar göletler inşa ettik. İnşallah milletimizin desteği ile 31 Marttan sonra Tavas'ı daha güzel hizmetlerle tanıştıracağız."Ök, Merkez Kütüphane'yi gezdiAK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhabet Subaşıoğlu'yla Merkez Kütüphane'yi ziyaret etti.Kütüphaneyi gezen Ök, ders çalışan ve kitap okuyan gençlerle sohbet etti.Akşam saati olmasına rağmen kütüphanenin dolu olduğuna dikkati çeken Ök, "Saat fark etmeksizin buraya gelerek çalışan, okuyan gençlerimizi tebrik ediyorum. Buradan da anlıyoruz ki çocuklarımız ve gençlerimizin buraya, bu kütüphaneye ihtiyacı varmış. Çocuklarımız, gençlerimiz burada geleceğimize ışık tutacak. Farklı mimarisiyle, dekorasyonuyla, çalışma sistemiyle, online imkanlarıyla Denizlimize yakışan bir kütüphane oldu. Denizlimizin artık son derece modern ve sistemli bir kütüphanesi var. Böylesine önemli bir yapıyı, hizmeti Denizlimize kazandırdığı için Merkezefendi Belediye Başkanımız Muhammet Subaşıoğlu'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.