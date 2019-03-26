Yerel Seçimlere Doğru

Kaynak: AA

CHP Havza İlçe Başkanlığı tarafından proje tanıtım toplantısı düzenledi.CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerin çok önemli olduğunu vurguladı.Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini belirten Zeybek, "Birlikte başarmamız daha kolay olacak. Ülkemizin geldiği noktada, işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı ile insanlarımız büyük sıkıntı içinde. 31 Mart 2019 seçimlerinde bütün seçmenlerin sandığa gitmesi önemli." dedi.İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedir Yaşar ise ülkenin "Beka" sorunu olmadığını savunarak, "Asıl beka meselesi işsizlikte, mutfakta." diye konuştu.CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak ise Havza'da iddialı olduklarını söyledi.CHP Havza İlçe Başkanı Ertaş Çoban da seçim sürecini oldukça verimli geçirdiklerini belirterek, "Biz kazanacağımıza inandık. Bunu siz değerli seçmenlerimizle başaracağız." ifadesinde bulundu.Havza Belediye Başkan Adayı Mehtap Demiralp Yeşilbaş, Havza'nın Samsun ve Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi.Yeşilbaş, "Biz, istihdamdan turizme, yaşlısından gencine, annelerden çocuklara, kültürden sanata her alanda projeler hazırladık. Havza'ya kadın eli değecek. Kapı kapı geziyoruz, gece gündüz demiyoruz. 120 günlük adaylığım süresince gördüğüm destek, ilgi ve hoşgörünün 31 Mart'ta sandığa yansıyacağına inanıyorum." dedi.Konuşmaların ardından eski CHP ilçe başkanları ve eski belediye başkanlarına katılımcılar tarafından plaket verildi.Programa, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve partililer katıldı.