Yerel Seçimlere Doğru

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Millet İttifakı CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinde seçim çalışmalarına katıldı.Yavaş, Ankara'nın her ilçesinde şikayetler bulunduğunu öne sürdü.Seçilmesi halinde köylerde yaşayanlara suyu sembolik fiyatlara vereceklerini belirten Yavaş, Ankara'nın bütün ilçelerini ayağa kaldırmak istediğini söyledi.Türkiye'de beka sorunu bulunması halinde herkesin devleti ve milleti ile birlikte olmaktan çekinmeyeceğini dile getiren Yavaş, "Biz bunu Çanakkale'de, kurtuluş harbinde yaşadık. Ne zaman ülkemiz zora düşerse bir ve beraber olmaya hazırız." dedi.Yavaş, Ankara'da 25 yıldır aynı partiden belediye başkanı bulunduğunu anlatarak, "Ankara'mızın hemen hemen hiçbir problemi çözülmedi. Ankara'nın ekonomisini düzeltmek istiyoruz. Yeni projelerle Ankara genelinde istihdam sorununu çözeceğiz." ifadesini kullandı.Programlara İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç ve İYİ Parti Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Ercan Ertürk Alıcı da katıldı.