Yerel Seçimlere Doğru

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Cumhur İttifakı AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, şehitlik kavramının bu zamana kadar kendileri için siyasetin bir malzemesi olmadığını ifade etti.Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatanın bölünmez bütünlüğü adına bu ülkenin bir karış toprağı için canlarını ortaya koymuş aziz şehitlerin kendileri için çok büyük anlam taşıdığını belirtti.Şenlikoğlu, şöyle devam etti:"Şehitlik kavramı bu zamana kadar bizim için ne siyasetin bir malzemesi olmuştur ne de şehitlik kavramı üzerinden oy devşirmek gibi çirkin bir davranışı asla düşünmedik. Çünkü şehitlik bizim için her şeyden önce bir inançtır, şereftir, onurdur ve gururdur ancak bu duygulara haiz olmayanlar, şehitlik makamının ulviyetinden uzak olanlar ve hatta yaptıkları gayri ahlakı davranışlarla ona saygı dahi göstermeyen aciz kişilerin, gündemde kalabilmek adına şehidimizi ve şehitlerimizi siyasetin malzemesi yapmak, onun üzerinden hem şahsımı yıpratmak hem de kendilerine oy devşirmek adına büyük bir gayretin içine girdiklerini görüyorum."Şehitlik makamı ve onun ulvi anlamına saygısına ilişkin halkın herhangi bir şüphesi olduğunu düşünmediğini ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:"Hiç kimse bizim vatan sevgimizi, şehitliğe olan inancımızı, bu ve buna benzer art niyetli ve yalan yanlış algı oyunları üzerinden sorgulamaya kalkışmasın. Sosyal medyada şahsımla ilgili gayri ahlaki paylaşımda bulunan kişiler, halkımıza karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen ancak seçim sathına girdiğimiz şu günlerde seçimi kaybetme endişesi içerisine girmiş, şehit resimleri üzerinden rant elde etmek ve oy kazanmak isteyen zavallı kişilerdir. Bir yandan terör örgütü temsilcisi bir parti ile yan yana olup diğer yandan şehidimizin resmini belediye binasının önüne uzun süreli asılı tutup halkımızın duygularını kullanarak, hayatın akışını engelleme çabası tam da terör örgütünün amacına hizmet etmektir."