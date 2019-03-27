Yerel Seçimlere Doğru

Edirne
'de millet ittifakı belediye başkan adayı
, CHP
ve İYİ Parti
milletvekilleri gazetecilerle bir araya geldi.
CHP Edine Milletvekili Okan Gaytancıoğlu
, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar
, Edirne Belediye Başkanı ve millet İttifakı adayı Recep Gürkan
, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir
, bir restoranda basın toplantısı düzenledi.
Gaytancıoğlu, burada yaptığı konuşmada iktidar partisinin ülkeyi iyi yönetemediğini, Türkiye
'nin bir çok açıdan durumunun kötü olduğunu savundu.
Türkiye'de işsizliğin cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine geldiğini ileri süren Gaytancıoğlu, üniversiteyi bitiren gençlerin boş gezdiğini öne sürdü.
İYİ Parti Edirne Milletvekili Çakırlar ise Türkiye'nin genel gidişatının hiç de iyiye gitmediğini sokaktaki insanlarında bunu bildiğini savundu.
"Okula, camiye ve kışlalara siyaset girmemesi gerekir"
Edirne Belediye Başkanı ve millet İttifakı adayı Recep Gürkan, seçimlere sayılı günler kala çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadıklarını söyledi.
Seçim çalışmaları kapsamında okullara,gitmediğini ifade eden Başkan Gürkan, "Bir siyasetçiler bir anlamda seçim derdindeyiz ama halkımız, vatandaş seçim derdinde değil, tamamı geçim derdinde.Ülkemizde geçim derdi o kadar yakıcı hale geldi ki hangi toplumsal statüde olursa olsun tüm vatandaşlar yakınıyor. Ben çalışmalarımda hiçbir okula gitmedim. Bizim inancımızda okula, camiye ve kışlalara siyaset girmemesi gerekir. O nedenle hiçbir okul ve kışlayı ziyaret etmedim" dedi. AK Parti
adayı Uymaz esnaflarla bir araya geldi
Cumhur İttifakı AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz
, çalışmalarına devam ediyor.
Uymaz, ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Uymaz, projelerini anlatıp destek istedi.
Saadet Partisi
Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş, mahalle ve esnaf gezileriyle seçim çalışmalarını sürdürüyor.
İriş, Umurbey
ve Şükrüpaşa Mahallerini ziyaret etti.
Mahalle ziyaretlerinde yapacağı projeleri vatandaşlara anlatan İriş, istek ve sıkıntıları dinledi.
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Kaynak: AA