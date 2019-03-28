Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Baskil
İlçe Gençlik Kolları tarafından genç kürsü programı düzenlendi.
AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin
Kültür Merkezi çok amaçlı salonda düzenlenen genç kürsü programına, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat
konuk oldu.
Programda gençlerin sorularını yanıtladığını kaydeden Akmurat, gençlerle bir araya geldiklerini söyledi.
Akmurat, "Geleceğimiz mimarları gençlerimiz bilinçli sorularını cevaplamaktan memnun kaldım. Katılım sağlayan genç dava arkadaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.
Baskil, AK Parti, Genç, Politika
Kaynak: AA