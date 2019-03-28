Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor.Kaya, yaptığı açıklamada, bu güne kadar gerçekleştirdikleri ziyaretlerde hep aynı ilgi, sevgi ve desteği gördüklerini söyledi.Safranbolu'nun AK Parti'nin insan odaklı belediyecilik anlayışıyla ileriye güvenle bakmaya devam edeceğini ifade eden Kaya, "Talip olduğumuz görevin bilincindeyiz. Bizler gerek esnaf gerekse ilçe başkanlığı döneminde de halkla sürekli hemhal olan, dertleşen, sorunlara karşılıklı çözüm üretme çabalayan bir partinin zihniyetini taşıyoruz." diye konuştu.Elif Köse'den ziyaretMillet İttifakı'nın CHP'li Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, seçim çalışmalarını esnaf ziyaretleriyle sürdürdü.Köse, yaptığı açıklamada, üretimi istihdamla buluşturacaklarını belirtti.Verimli topraklarda yetişebilecek her türlü süs bitkisinin, sebze ve meyvenin özellikle safran bitkisinin üretiminin artırılması noktasında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün de desteğiyle çalışmalar yapacaklarını aktaran Köse, tasarladıkları kırsal kalkınma modeliyle üreticilerin sayısını artıracaklarını belirtti.Fatma Danışman'dan ziyaretlerMHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Fatma Danışman, seçim çalışmaları kapsamında, ev, iş yeri, esnaf ve mahalle gezilerini sürdürüyor.Danışman, yaptığı açıklamada, projelerin vatandaşlar tarafından kabul gördüğünü ifade etti.Projelerin vatandaşların görüş ve fikirleriyle gelişmeye devam ettiğini anlatan Danışman, yeni projelerin de ortaya çıktığını, insanların neye ihtiyacı olduğunun çok önemli olduğunu kaydetti.