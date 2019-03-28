Yerel Seçimlere Doğru

Bayburt
Valisi Ali Hamza Pehlivan
, 31 Mart Pazar günü yerel seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.
Pehlivan, yaptığı yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde geçmesi, millet iradesinin sandığa özgürce, sağlıklı bir şekilde yansımasını sağlamak amacıyla il merkezi, ilçeler, beldeler ve köylerde seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik olarak gerekli araç ile personel görevlendirmelerinin yapıldığını, gerekli emniyet tedbirlerine ilişkin planlamaların tamamlandığını belirtti.
Bayburt il merkezi ile ilçe merkezlerinde polis sorumluluk bölgesinde 29 bin 340 seçmenin 26 bina ile 104 sandıkta oy kullanacağını ifade eden Pehlivan, "Seçim öncesi ile sonrasında alınacak emniyet tedbirleri kapsamında toplamda 343 personel görevlendirilmiştir. Yine jandarma sorumluluk bölgesindeki köyler ile cezaevinde ise toplamda 29 bin 312 seçmen, 177 binada 198 sandık başında oy kullanacak olup seçim öncesi ile sonrasında alınacak emniyet tedbirleri kapsamında toplamda 358 personel görevlendirilmiştir." dedi.
Pehlivan, Bayburt'ta 58 bin 652 seçmenin oy kullanacağını dile getirerek, seçmenlerin huzur ve güven içerisinde oy kullanabilmesini sağlamak amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve sonrasını da kapsayan emniyet tedbirleri kapsamında toplamda 203 binada 302 sandıkta 701 personelin görevlendirildiğini kaydetti.
Hamza Pehlivan, Bayburt, Huzur, Güncel
Kaynak: AA