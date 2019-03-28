Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen "AK yürüyüş" programı devam etti.Aydınlıkevler Mahallesinden başlayan yürüyüşe, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kayabaşı Mahallesinde biten yürüyüş sonunda konuşan Ünal, Karabük'ü gönül belediyeciliği ile buluşturmalarına az bir süre kaldığını söyledi.Uysal ile Karabük'ün geleceğinin çok daha parlak olacağına dikkati çeken Ünal, Uysal'a destek istedi.Uysal da yaptığı konuşmada, "Bu seçim Karabük'ün kader seçimi. İnanıyoruz ki, milletimiz basireti ile feraseti ile sağduyusu ile hareket edecek.Bu meydanlar gösteriyor ki, 31 Mart Karabük için değişim vakti. Karabük'te gönüller değişim için birleşti. Sevgimizle geliyoruz. Gönüller yapmaya geliyoruz." dedi.Uysal, daha sonra AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ile Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunanseçim bürosu önünde kurulan stant da halkın derdini dinledi.MHP'nin seçim çalışmalarıKarabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, seçim çalışmalarını sürdürdü.Şirinevler, Kapullu, Yeni ve Üniversite mahallelerine giden Vergili, burada yaptığı toplantılarla projelerini anlatarak destek istedi.Ev ziyaretleri de yapan Vergili, ayrıca kent merkezinde iş hanlarındaki esnaflarla da sohbet etti.Dursun Altıparmak'tan mahalle ziyaretiMillet İttifakı'nın İYİ Parti'li Karabük Belediye Başkan adayı Dursun Altıparmak, seçim çalışmalarını Şirinevler Mahallesi'nde sürdürdü.Mahalle Meydanında halka seslenen Altıparmak, seçmenlerden kendisine destek istedi.Projelerini anlatan Altıparmak, daha sonra Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un antrenmanında futbolcularla sohbet etti.Öte yandan Saadet Partisi Karabük Belediye Başkan adayı Mehmet Yüce ve Büyük Birlik Partisi Karabük Belediye Başkan adayı Mahmut Malkoç, seçim çalışmaları kapsamında mahallelere giderek vatandaşlara projelerini anlattı.