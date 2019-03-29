Yerel Seçimlere Doğru

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ile birlikte Beyşehir ilçesini ziyaret etti.Kalaycı ve Akyürek, Cumhur İttifakı Beyşehir belediye başkan adayı Üzeyir Yaşar'ın ilçede yürüttüğü seçim çalışmalarına katıldı.Kalaycı ve Akyürek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'ın da eşlik ettiği seçim çalışmasında ilçe merkezinde esnafları ziyaret ederek önümüzdeki pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek istedi.Beraberindekilerle seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki birlikteliğin Türk siyasal tarihinde yeniden büyük Türkiye'yi kuruncaya kadar devam etmesi temennisinde bulundu.Seçim çalışmalarına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Eski Milletvekili Ali Gebeş, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Murat Çiçek, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ay, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve partililer katıldı.