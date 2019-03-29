Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, esnaf ziyaretinde bulundu.Beraberinde AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve bazı partililerle çeşitli mahallerde esnafı ziyaret eden Özdemir, 31 Mart'taki seçimler için destek istedi.Ziyaret ettikleri yerlerde sıcak karşılandıklarını, bundan dolayı da mutlu olduklarını ifade eden Özdemir, seçim çalışmalarını kapsamlı şekilde sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.Esnafa önem verdiklerini kaydeden Özdemir, esnafın düşüncelerini ve fikirlerini çok benimsediklerini anlattı.Özdemir, şöyle konuştu:"Bu şehrin en önemli dinamikleri esnaftır. Esnafı gelişen, kendisini yenileyen, gelişmelere açık olan, müşterisine itina ile davranan her esnaf bu kent için bir katma değerdir. Bize düşen görev ise esnafın önünü tıkayan kanalları açmak. Esnafın siyasetçilerden beklentileri çoktur. Bu beklentileri gidermek, esnafa faydalı olmak için var gücümüzle çalışacağız."