Yerel Seçimlere Doğru

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MHP Edirne İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu, seçimlere Cumhur İttifakı olarak iyi hazırlandıklarını belirtti.Ferhatoğlu, MHP Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.İl Başkanı Ferhatoğlu, "demokrasi şöleni" olarak nitelediği seçimlere tüm seçmenleri katılmaya davet etti.Cumhur İttifakı'nın oylarının Edirne'de artacağını düşündüğünü ifade eden Ferhatoğlu, "24 Haziran seçimlerine göre hem Cumhur İttifakı'nın hemde MHP'nin oylarının artacağını görüyoruz. Trakya insanı vatanseverdir, milliyetçidir. Gerçek milliyetçi ve Atatürkçüler biz kaldık. Görüyorsunuz HDP ve CHP PKK ile işbirliği içinde İYİ Parti bunlarla beraber. Geçtiğimiz günlerde gördük. Bu partilerin listesinde pek çok belediye meclis üyesi adayı PKK ile iltisaklı kişi var." diye konuştu.-"Keşke o video cumhuriyet savcılarına teslim edilseydi"MHP Edirne İl Başkanı Ferhatoğlu, Edirne Belediye Başkanı ve CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan'a ait, sosyal medyada ve internet ortamında yer alan görüntülerle ilgili savcıların gereğini yapması gerektiğini belirtti.Ferhatoğlu, Gürkan'ın 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi çekilmiş görüntülerinin delil niteliğinde olduğunu ileri sürdü.Darbeyle ilgisi olan herkesin gereken cezayı alması gerektiğini ifade eden Ferhatoğlu, "Belediye başkanı eline kadeh almış, herkesle kadeh tokuşturup darbeyi kutluyor. 'Darbeden haberim var' diyor. Biz zaten senin FETÖ'cü olduğunu biliyoruz da o video ile tescillendi. Tabi bu süreç artık bu savcıların, emniyet güçlerinin işidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin uyanık olduğunu düşünüyorum kendini bölmek isteyenlere, o gece bir çok insanı şehit edenlere tevazuyla, iyilikle davranacağını sanmıyorum adaletin kestiği parmak acımaz.Keşke böyle çıkmasaydı da cumhuriyet savcılara teslim edilseydi gereği yapılsaydı." diye konuştu.-"Edirne'nin dürüst başkan dürüst yönetime ihtiyacı var"Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş, Edirne'nin dürüst belediye başkanına ihtiyacı olduğunu belirtti.İriş, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin önemli bir kent olduğunu belirtti.Değerli kent Edirne'nin hak ettiği yönetime kavuşmasının gerektiğini ifade eden İriş, şunları kaydetti:"Fatih'in şehri, Mimar Sinan'ın şaheserini bağrında barındıran, maneviyat önderlerinden Hasan Sezai hazretlerinin ve toprağın altında on binlerce şehidin bulunduğu Edirne gibi bir şehirde yaşamak bizim için bir şanstır, manevi mutluluktur.Şehirler Sultanı namına sahip Edirnemiz'de belediye başkanlığı görevi de bir takım farklılıkları gerektirir. Turizm, tarım ve hayvancılık için ender şehirlerden olan Edirne'de görev üstlenmek her kişinin değil, er kişinin işidir. Bunun için serhat şehri Edirnemiz'in dürüst başkan dürüst yönetime ihtiyacı vardır. Duruşuyla, söylemiyle, güvenilirliği ile bilinen bir başkana ihtiyacı var."