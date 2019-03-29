Yerel Seçimlere Doğru

Sağlık-Sen ve Eğitim Bir-Sen il ve ilçe başkanları, Ak Parti Cizre
Belediye Başkan adayı Eşref Müjde'yi ziyaret etti. Memur-Sen Şırnak
Şube Başkanı Abdullah Çatı, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal, Genç
Memur-Sen İl Başkanı ve İdil
İlçe Başkanı Mehmet Selim
Tepe, Eğitim Bir-Sen Cizre İlçe Başkanı İrfan Elgün, Eğitim Bir-Sen Silopi
İlçe Başkanı Bilal Aksoy ve üyeler, AK Parti
Cizre Belediye Başkan adayı Müjde'yi Seçim İrtibat Bürosunda ziyaret etti.
Müjde'ye desteklerini ileten Çatı, hem üyesine, kamu görevlilerine hem ülkesine karşı hassasiyet taşıyan bir emek hareketi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Bizim hassasiyetimiz, Cizremizde istikrarın yakalanması. Yönetsel istikrar olmadan, huzur, belediyecilik hizmeti ve ekonomik istikrar olmaz. Yönetsel istikrar olmadan, ülkede yarına ilişkin tereddütler, kaygılar çoğalır, coğrafyada istikrar olmaz. Hassasiyetimiz, Cizremizde yönetsel istikrarın huzuru beraberinde getirmesi, şehrimizin terör tuzağından çıkması, üretim ekonomisine geçmesi ve huzurun hakim olmasıdır. Memur Sen
olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da milli iradenin yanında olduk ve olacağız. Milletin canı ile esnafın kepengi ile kaldırım ve parke taşı ile sorunu olanları unutmadık ve unutmayacağız, unutmayacağız ki yarınlarımıza emin adımlarla yürüyelim."
Anmal ise Müjde'ye destek ziyaretinde bulunduklarını aktararak, başarılar diledi.
Müjde ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaret için teşekkür etti.
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Kaynak: AA