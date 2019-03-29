29 Mart 2019, 13:05
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Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

Yerel seçimlere sayılı günler kala Cumhur İttifakı milletvekilleri Seydişehir'de pazarcı esnafını ziyaret ederek ittifaka destek istedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala Cumhur İttifakı milletvekilleri Seydişehir'de pazarcı esnafını ziyaret ederek ittifaka destek istedi.

Pazar yerinde esnafların sorularına cevap veren milletvekilleri daha sonra Şehit Gazi Dul ve Yetimler Derneği Seydişehir Şubesi'ne geçti.


Cumhur İttifakı heyetini burada Şube Başkanı Yakup Söğüt ve şehit yakınları karşıladı.


Şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının dile getirildiği ziyarette Milletvekili Kalaycı, "Bu ülke için, bizler için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizin hatıralarına, emanetlerine sahip çıkmalıyız. Onları ve gazilerimizi her zaman koruyup kollamalıyız." dedi.

Ziyarete AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, MHP Genel Başkan Yardımcılarından Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya İl Başkanı Murat Çiçek, ittifakın belediye başkan adayı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül, belediye meclis üyesi adayları katıldı. Seydişehir, Güncel
Kaynak: AA