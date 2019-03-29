Yerel Seçimlere Doğru

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde görev alacak olan sandık görevlileri, muhtarlar ve güvenlik güçlerine yönelik bilgilendirme semineri yapıldı.Mudurnu Atatürk Kültür Merkezinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdullah Özhölçek başkanlığında yapılan seminere, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Halil Zorlu tarafından seçim günü görev alacak olan personele yapmaları gereken konular hakkında bilgi verildi.Seminere katılan, 94 sandık başkanı, 65 muhtar, 15 emniyet ve 15 jandarma görevlisi yapılan video gösterimi ile oy kullanma, seçim öncesi görev ve yetkileri gibi konularda bilgilendirildi.Seminerin ardından, içinde oy pusulaları ile oy kullanımı esnasında ve sonrasında kullanılacak olan evraklar ile araç ve gereçlerin bulunduğu torbalar sandık başkanlarına teslim edildi.