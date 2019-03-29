Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde "sandığa gidin" çağrısında bulundu.Tever, yaptığı yazılı açıklamada, millet iradesinin en güçlü tecelli ettiği yerin sandık olduğunu, daha güçlü Türkiye'yi birlikte inşa etmek için sandığa gitmenin en önemli vatandaşlık vazifesi olduğunu belirtti.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tercihleri ne olursa olsun herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandığa giderek oy kullanması gerektiğini belirten Tever, "Türkiye'nin markalaşmış yerel yönetimler anlayışını Cumhur İttifakı adaylarımız, Sakarya'nın tüm ilçelerinde tahkim edecek, oy oranımızı arttırarak AK Belediyeciliği yeniden Sakarya halkının hizmetine sunacaktır. Ben inanıyorum ki hemşehrilerimiz oynanan oyunu görecek ve tavrını koruyarak, istikrar için, birlik, beraberlik ve kardeşlik için sandığa giderek gereken cevabı verecek ve tercihini Cumhur İttifakından yana kullanacaktır." ifadesini kullandı.Tever, yarın 16.00'da Adapazarı Belediyesi önünde toplanarak, Çark Caddesi'nin sonuna kadar devam edecek olan "Sevgi Yürüyüşü"ne tüm Sakaryalıları davet etti.