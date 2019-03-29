Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor.Mahalle toplantıları yapan Kaya, burada yaptığı konuşmada, sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmadıklarını söyledi.Gece gündüz demeden işlerinden, aşlarından, evlerinden, dostlarından feragat ederek kendilerini adadıklarını ifade eden Kaya, "Bu uğurda çıktığımız Safranbolu'muza hizmet yolunda bizlere inanan, güvenen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan, bu coşkuyla bu sevgiyle bizleri karşılayan, destek ve dualarını eksik etmeyen tüm hemşehrilerimden Allah razı olsun. 1 Nisan 2019 sabahından itibaren Safranbolu'yu el birliği ile lider ve daha yaşanılabilir bir ilçe yapacağız." diye konuştu.Elif Köse'den ziyaretlerMillet İttifakı'nın CHP'li Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, esnaf, ev, mahalle ve iş adamlarını ziyaret etti.Köse, yaptığı açıklamada, uzun soluklu bir seçim maratonunun sonuna geldiklerini belirtti.Yaptıkları ev, işyeri, mahalle ve kurum ziyaretlerinde kendilerini ağırlayan, ekmeklerini bölüşen herkese teşekkür eden Köse, şunları kaydetti:"Safranbolu'muzun ve evlatlarımızın geleceği için sokak sokak gezerken, toplantılar düzenlerken, sizleri dinlerken; işlerinden ve ailelerinden zaman ayırıp beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan ekip arkadaşlarıma ve göstermiş oldukları özveriden dolayı değerli ailelerine teşekkür ediyorum."Danışman Ovacık'lılarla buluştuMHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Fatma Danışman, Safranbolu'da yaşayan Ovacık'lılarla buluştu.Bir düğün salonunda yapılan toplantıda konuşan Danışman, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.10 yıllık tecrübesiyle Safranbolu'yu en iyi şekilde yöneteceklerini vurgulayan Danışman, ekibiyle Safranbolu'nun tüm sorunlarını çözmek için çalışacaklarını kaybetti.Danışman'a, MHP İlçe Başkanı Celal Tokatlı ve partililer eşlik etti.