Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Şenpazar
İlçe Başkanlığı tarafından miting düzenlendi.
AK Parti Kastamonu
İl Başkanı Doğan Ünlü, Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Şenpazar'a önemli yatırımlar yapacaklarını söyledi.
Yatırımlar hakkında bilgi veren Ünlü, "Taşkın su projesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü
binasının yenilenmesi ve tehlike arz ederek boşaltılan okul binamız yeniden yapılacak. 12 derslikli okul binası ve kapalı spor salonu yapılacak. Bizleri desteklediğiniz, birlik beraberliğimiz koruduğunuz için teşekkür ederim. Şenpazar'ımızı birlikte hep ileri taşıyacağız." dedi.
Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Cem Çınar
ise ilçe halkından yeniden yetki istedi.
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Kaynak: AA