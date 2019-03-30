Yerel Seçimlere Doğru

CHP
, Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde miting yaptı.
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki mitinge, CHP Sarıkamış Belediye Başkan adayı Turgut Yurdakul
, CHP İlçe Başkanı Bülent Artaç, partililer ile vatandaşlar katıldı.
Yurdakul, kar yağışı altında yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ı hak ettiği yere getirmek için aday olduğunu belirterek, vatandaşlardan destek istedi.
Sarıkamış'ın CHP ile daha çağdaş, modern yapıya kavuşacağını ifade eden Yurdakul, "Bizlere güç, destek verin mutlu yarınlara hep birlikte yürüyelim." dedi.
Kars, Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıkamış, Güncel
Kaynak: AA