Yerel Seçimlere Doğru

Çorlu
'da AK Parti
ve CHP belediye başkan adayları
son miting ve araç konvoylarını gerçekleştirdi.
Çorlu'daki Atatürk Meydanı
Omurtak Caddesi üzerinde, AK Parti Çorlu Belediye Başkan Adayı Serkan Erçili
kurulan sahneye çıkarak, seçim yasakları öncesi son kez miting yaptı ve halka seslendi.
Aynı yerde araç konvoyu yapan CHP Çorlu Belediye Başkan Adayı Ahmet Sarıkurt
da bir aracın üzerine çıkarak, eşi Emel Sarıkurt ile konvoyu izleyenlere kırmızı karanfil attı. Polis
ekipleri AK Parti'nin mitingi ile CHP'nin araç konvoyu arasında olası duruma karşı güvenlik önlemi aldı.
Güncel
Kaynak: AA