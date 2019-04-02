Yerel Seçimlerin Ardından

Hanönü
ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan AK Parti
adayı Serkan Uçar
, vatandaşlara teşekkür etti.
Uçar, belediyede düzenlenen basın toplantısında, seçim sonucunda Hanönü'nün kazandığını söyledi.
İlçeyi hak ettiği yere taşımak için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Uçar, "Hangi görüşe sahip olursa olsun bizleri destekleyen, oy veren, vermeyen tüm halkımıza şükranlarımı arz ederim. Seçim süresince belediye başkanı adayı olarak birlikte yarıştığımız sonuçta kazanan ve kaybeden olarak birbirimizi kucakladığımız diğer adaylar Hasan Basri Yücel
, Yılmaz Karakoç
, Şükrü Özün
ve ekibine teşekkür ederim. Bundan öncesinde de olduğu üzere bundan sonra da herkesin belediyesi olacağız. Bizler birlikte güçlüyüz, birlikte güzeliz." dedi.
Devam eden projelerin hızla tamamlanacağını kaydeden Uçar, ilçenin her geçen gün daha da güzelleşeceğini söyledi.
Belediye meclis üyelerinin partilere göre dağılımının da belli olduğunu anlatan Uçar, "Bu sonuçlara göre AK Parti 5, MHP
3 ve CHP
1 üye olarak mecliste görev alacak. Hep birlikte Hanönü için çalışacağız." ifadesinde bulundu.
Serkan Uçar, AK Parti, Hanönü, Güncel
Kaynak: AA