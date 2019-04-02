Yerel Seçimlerin Ardından

Tekirdağ
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay
, Tekirdağ iş dünyası olarak el birliği ile daha çok üretmek, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacaklarını belirtti.
Günay, yaptığı yazılı açıklamada, bazı münferit olaylar dışında ülke genelinde seçimlerin kayda değer bir huzur ortamı içinde ve yüksek katılımla gerçekleştirildiğini kaydetti.
Seçilen büyükşehir, ilçe belediye başkanlarına ve meclis üyelerine başarılar dileyen Günay, " Türkiye
'nin önünde seçimsiz geçecek 4,5 yıl gibi uzun bir süre bulunuyor. Her zaman ifade ettiğimiz üzere bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi ve üretim olmalı. Zira ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok işimiz var. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. Türkiye, bu dönemde enerjisini dönüşüm süreci ve yapısal reformlarla yatırımlara, katma değerli üretime, istihdama ve ihracata harcamalı." değerlendirmesinde bulundu.
Günay, Tekirdağ'ı çok daha iyi yerlere getirmenin mücadelesini vermeye devam edeceklerini aktararak şunları kaydetti:
"Tekirdağ, ekonomik yönden geçmiş dönemdeki kazanımları ile birlikte önümüzdeki dönemde dinamiklerini koruyacak ve diğer illere göre çok daha hızlı gelişecektir. Bu dönemin yöneticileri olarak seçimleri geride bırakıp, birlikte çalışarak, işbirlikleri yaparak Tekirdağımız'ı çok daha iyi yerlere getirmenin mücadelesini vereceğiz.
Tekirdağ son yıllarda kamu, yerel yönetimler, sivil toplum ve iş dünyasının uyum içerisinde çalıştığı bir kent kimliğine kavuştu. Ortak akıl anlayışla önümüzdeki dönemde de yerel yönetimlerimizle birlikte şehrimizin ekonomik, doğal, tarihi ve kültürel açıdan sürdürülebilir gelişimini sağlayarak, Tekirdağmız'ı ulusal ve uluslararası alanda önemli bir marka şehir haline getirmek için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Tekirdağ iş dünyası olarak el birliği ile daha çok üretmek, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız."
Güncel
Kaynak: AA