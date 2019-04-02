Yerel Seçimlerin Ardından

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Tarsus Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP adayı Haluk Bozdoğan, "Sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağırdır. Bütün bu yükü halkımızla oluşturacağımız Tarsus ittifakıyla taşıyacağız." dedi.Bozdoğan, CHP Tarsus İlçe Başkanlığı önünde bir araya geldiği partililerle birlikte Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Sonrasında yaptığı konuşmada, seçmenlere teşekkür eden Bozdoğan, "Sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağırdır. Bütün bu yükü halkımızla oluşturacağımız Tarsus ittifakıyla taşıyacağız." ifadesini kullandı.Bozdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Tarsus halkının kıymetli iradesi bizlere büyük bir sorumluluk teslim etti. Bu sorumluluk, özel ve kutsal bir sorumluluktur. Bizlere inanarak tercih yapan, değişim arzusuyla sandıklara sarılan, kentimizin ve halkımızın haklarını yaşamının temeline koyan tüm hemşehrilerimize teşekkürü büyük bir borç bilirim."