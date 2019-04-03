Yerel Seçimlerin Ardından

Mersin
'de Mezitli
, Yenişehir
, Silifke
ve Anamur
ilçelerinde seçilen adaylar mazbatalarını aldı.
Mezitli Belediye Başkanlığını kazanan CHP
adayı Neşet Tarhan
ve Yenişehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP adayı Abdullah Özyiğit
, parti yöneticileriyle birlikte ilçe seçim kurullarına giderek mazbatalarını aldı.
Tarhan, Mersin Adliyesi önündeki açıklamasında, yeniden seçilmesine destek veren seçmenlere teşekkür ederek, "Halkımız görevini, gerekeni sandıkta yapmıştır. Şimdi sıra bizde. Biz de onların bu teveccühüne layık olmaya çalışacağız. Çocuklardan kadınlara, gencinden emeklisine Mezitli'yi halkla beraber yöneteceğiz." ifadesini kullandı.
Özyiğit de yüksek oy oranının, omuzlarındaki sorumluluğu arttırdığını belirterek, ilçenin gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Silifke
Cumhur İttifakı'nın desteklediği MHP
Silifke Belediye Başkan Adayı Mücahit Aktan
da mazbatasını aldı.
Aktan, makamında yaptığı ilk açıklamada, "Halkımıza söz verdiğim gibi bir başkan olacağım. Mazbatamızı aldığımız şu andan itibaren parti rozetimi çıkarttım ve belediye başkanlığı görevimi adil bir şekilde layıkıyla yürüteceğim. Seçilen meclis üyelerimizle birlikte Silifkemizi daha modern ve çağdaş bir kent yapacağız. Çocuklarımızın güven ve huzur içinde büyüyebilecekleri bir Silifke'yi inşa etmek için gece gündüz çalışacağız." dedi.
Anamur
Anamur Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakı'nın desteklediği MHP adayı Hidayet Kılınç
da mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına gitti.
Personelle selamlaşan Kılınç, buradaki konuşmasında, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri gerçekleştirmek üzere hemen çalışmaya başlayacağız. Kimseye kapıyı kapatmayacağız. Ben 24 saat görevini takip eden biriyim. Aynı sorumluluğu tüm personelden de beklerim." diye konuştu.
Silifke, Mersin, Yenişehir, Mezitli, Güncel
Kaynak: AA