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Yerel televizyondaki programa maskeyle çıktılar

Elazığ'da uydudan yayın yapan bir yerel televizyonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanımı ile ilgili yayımlanan programda sunucu ve konuğu, izleyicilerin karşısına maskeyle çıktı.

05.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:51
Elazığ 'da uydudan yayın yapan bir yerel televizyonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanımı ile ilgili yayımlanan programda sunucu ve konuğu, izleyicilerin karşısına maskeyle çıktı.
Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, sunduğu programda konuğu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Akbulut ile taktıkları maskelerle "maske kullanımına ilişkin" program gerçekleştirdi.
Akbıyık'ın sorduğu soruları yüzündeki maskeyle cevaplandıran Akbulut, salgın sürecinde maske kullanımına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Maskenin burun ve ağız kısmını tamamen kaplayacak şekilde yüze oturtulması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Akbulut, kişi bu şekilde hapşırdığında ya da öksürdüğünde çevreye damlacıkların yayılmasının önlenmiş olacağına dikkati çekti.
Kişinin taktığı maskenin ön kısmına elini değdirmemesinin de önemli olduğunu aktaran Ayhan Akbulut, "Dışarıdan maskeye elimizi değdirdiğimizde bu damlacıklar ele geliyor. Onu da gözümüze, ağzımıza ya da burnumuza dokundurursak biz de virüsü alırız." dedi. Yerel televizyondaki programa maskeyle çıktılar

Kaynak: AA

Etiketler: Fırat Üniversitesi, Elazığ, Fırat, Güncel

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Yerel televizyondaki programa maskeyle çıktılar
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