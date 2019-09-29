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Yerel televizyonların sorunları Hatay'da görüşüldü

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yayın yapan yerel televizyon temsilcileri Hatay'da bir araya gelerek sorunlarını konuştu.

29.09.2019 15:18Yerel televizyonların sorunları Hatay'da görüşüldü
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yayın yapan yerel televizyon temsilcileri Hatay'da bir araya gelerek sorunlarını konuştu.
Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) Genel Başkanı Şakir Gürel, Kırıkhan ilçesinde bir çay bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, karasal yayıncılığın kalmadığına dikkati çekti.
Yerel medya ve televizyonların yol olmaya başladığını ifade eden Gürel, "Burada yerel medyanın sorunlarını ve çözüm yollarını tartıştık. Karasal yayıncılık artık kalmadı. Yerel televiyonlar için ortak bir havuz oluşturacağız. Tüm karasal yayın yapan kanalları tek uydu kanalında birleştirme çalışması yapacağız. Dileyen buraya katılabilecek. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.
Vardılar Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Vardı da programa katılanlara teşekkür ederek alınan kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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