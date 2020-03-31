Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yerel televizyonların uydu kiralama ücretlerine indirim

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, uyduda yayın yapan yerel televizyon kanallarının 5 bin 500 lira olarak ödedikleri uydu ücretlerinde indirime gidildiğini bildirdi.

31.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:16
Yerel televizyonların uydu kiralama ücretlerine indirim
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, uyduda yayın yapan yerel televizyon kanallarının 5 bin 500 lira olarak ödedikleri uydu ücretlerinde indirime gidildiğini bildirdi.
Burhan, yazılı açıklamasında, doğal afetler ve koronavirüs nedeniyle reklam kayıpları yaşayan yerel televizyonlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uydu kiralama indirimi müjdesi verildiğini belirtti.
Yerel medyanın sorunlarına duyarlı yaklaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde önemli bir aşama katedildiğini vurgulayan Burhan, milli ve yerli anlayışla yayın yapan yerel televizyonlar için bu indirimin önemli olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Uyduda yayın yapan yerel televizyon kanalları 5 bin 500 lira olarak ödedikleri uydu ücretlerini 4 bin 500 lira olarak ödeyecekler. Cumhurbaşkanımız TÜRKSAT yönetimine indirim yapma talimatı vermiştir. Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Öte yandan bizlerin dertleriyle dertlenen TÜRKSAT kuruluşumuza da teşekkür ediyoruz. TÜRKSAT Başkanı ve yönetimi, anlayışlı davranmıştır."
Burhan ayrıca, kamu spotlarının da yerel televizyonlarda ücretli yayımlanmasını beklediklerini, yerel ve ulusal televizyon kanallarına da "kamu reklamı" verilmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerine işaret etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Yerel televizyonların uydu kiralama ücretlerine indirim - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı Haberler
Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı
Çin’in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor Haberler
Çin'in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı Haberler
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir Haberler
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Haberler
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haberler
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
MHP’li Enginyurt’tan ’Genel başkan’ gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:00: Koronavirüs şüphesiyle tedavi görürken ölen kadın toprağa verildi - Haber 15:00: flaş - Haber 15:00: Damat ve gelinlik yerine tulumlarını giyip mutluluğa 'evet' dediler - Haber 15:00: Pınarbaşı Belediyesinden sağlık çalışanlarına destek - Haber 15:00: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haber 14:22: Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı - Haber 14:01: Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak - Haber 13:01: Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum - Haber 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber