Yerel Tohum Merkezi'nden aldığı tohumla 1 kilo domates üretti

Muğla'nın Menteşe İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden Emre Karaoğlan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı yerel tohumla evinin bahçesinde 1 kilo ağırlığında domates üretti.

Yerel Tohum Merkezi'nden aldığı tohumla 1 kilo domates üretti
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Muğla'nın Menteşe İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden Emre Karaoğlan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı yerel tohumla evinin bahçesinde 1 kilo ağırlığında domates üretti.

"Yerel tohum ulusal güç" sloganı ile Türkiye'nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi'ni Muğla'da kuran Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin 81 iline tohum dağıtımı gerçekleştiriyor. Envanterinde 821 çeşit ata tohumu bulunan Yerel Tohum Merkezi'nden domates tohumu alan Emre Karaoğlan evinin bahçesinde 1 kilo ağırlığında domates üretti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz olarak dağıtılan domates, biber, patlıcan ve çiçek tohumları aldığını söyleyen Emre Karaoğlan, "Belediyemizin bu uygulamasını takdir ediyorum. Atalarımızdan kalan yerel tohumlarımızın yeniden gün yüzüne çıkarılması bizleri mutlu ediyor. Hibrit tohumlarla mücadeleye Muğlalı olarak sonuna kadar destek veriyorum. Çocuklarımızın yerel tohumlarla yetiştirdiğimiz ürünlerden beslenmesini çok önemli buluyorum. Domatesin tadı diğer domateslere göre çok güzel" dedi.

Karaoğlan, "Bu tohumun adı 'Sandık Domatesi' imiş. Böyle denmesinin sebebi, çeyiz sandığında bulunan unutulmuş tohumlardan üretilmiş olmasıymış. Ürettiğimiz domateslerin ağırlığı 700 gram ile 1 kilogram 200 gram arasında değişiyor" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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