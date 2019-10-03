Yerel yönetim ve sendikalar için dayanışma mesajı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği Üçüncü Avrupa- Akdeniz Metal Sanayi Sendikaları Daimi Konferansı Didim'de başladı. 5 Ekim 2019'da sonlanacak Avrupa ve Akdeniz'den çok sayıda sendikacıyı bir araya getiren konferans çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularına odaklanıyor.

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri ile Türkiye'den sendika temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katıldığı konferansın açılışında söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer güncel sorunlara ve mevcut sorunların sosyal haklara olan etkisine değindi. Konuşmasında doğa ve çevre tahribatına hep birlikte karşı çıkıp mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Tunç Soyer, "Kirletilen nehirler tarımı, balıkçılığı öldürüyor. Tarımdan geçinemeyecek hale gelen çiftçiler büyük kentlere göç ediyor. Kimse yaşadığı çevreyi, köyünü kentini bırakıp, kültürünü ve dilini bilmediği yabancı bir yer e gitmek istemez. Çözüm burada ve birlikte bulunacak. Çevreye doğaya ve insan haklarına saygılı bir yönetim tek çözüm" dedi.

Sürdürülebilir kalkınma vurgusu

Sürdürülebilir kalkınmanın mevcut sorunların çözümünde büyük bir katkı sağlayacağının altını çizen Başkan Soyer, "Sürdürebilirlik bir kurumun ve kentlerin ekonomik sosyal ve çevre dinamiklerini göz önünde bulundurarak, ekonomik katkılarını, insan hayatını ve çevresel dengeyi koruyarak adımlar atarak ilerlemesidir. Daha adil bir yaşam ve ortak geleceğimiz için sürdürebilirlik tüm grupların, kentlerin, hükümetlerin, sendikaların yol haritası olmalıdır" diye konuştu. Kalkınmanın ancak işbirliği yoluyla sağlanacağını vurgulayan Başkan Soyer, "Emeği savunan, doğaya sahip çıkan, demokrasi ve insan hakları, adalet, özgürlük ve barış g ibi erdemleri savunan her kurumun, yerel yönetimlerin, sendikaların birbiriyle dayanışmayı öteye taşımaktan ve güçlendirmekten başka çaresi yok" dedi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise konuşmasında "Özel bir teşekkürüm, yoğun iş yüküne rağmen bugün toplantımıza katılan Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e. Sayın başkanımızın bizim bu çalışmamıza destek vermiş olduğunu biliyorum. Akdeniz kentleri arasında kurmak istediği ağ konusunda biz de Türk Metal olarak üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu