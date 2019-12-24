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Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci, Uçhisar Belediye Başkanı Süslü'yü ziyaret etti

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü' yü makamında ziyaret etti.

24.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:02 Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci, Uçhisar Belediye Başkanı Süslü'yü ziyaret etti
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Belediye Başkanı Osman Süslü' yü makamında ziyaret etti.

Uçhisar Belediyesini ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve beraberindeki heyeti Başkan Osman Süslü ve AK Partili Meclis üyeleri karşıladı. Belediye Başkanı Osman Süslü, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci'ye belediye olarak hazırlanan projeleri anlatırken, Zenbilci ise çalışmalarından dolayı Süslü'yü tebrik etti. - NEVŞEHİR

Ahmet Zenbilci, Osman Süslü, Uçhisar, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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