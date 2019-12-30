Haberler » Güncel » Yerel Yönetimler Derneğinde atama - Haber

Yerel Yönetimler Derneğinde atama

Yerel Yönetimler Derneği Antalya İl Başkanlığına İsmail Gökçe atandı.

30.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:51 Yerel Yönetimler Derneğinde atama
Yerel Yönetimler Derneği Antalya İl Başkanlığına İsmail Gökçe atandı.

Geçtiğimiz Eylül ayında yeniden Kaş Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçilen İsmail Gökçe, merkezi Ankara'da bulunan Yerel Yönetimler Derneği Antalya İl Başkanlığına atandı.

Birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik de yapan Gökçe yaptığı açıklamada, atama dolayısıyla mutlu olduğunu ifade ederek, teşkilat başkanı Recai Canoruç ve dernek yetkililerine teşekkür ettiğini söyledi.

Yerel yönetimlerle ortak proje çalışmaları yapacaklarını belirten Gökçe, "Bu dernek ile Antalya'ya yerel yönetimler alanında yeni ufuklar açmayı, çağın gerektirdiği standart ve seviyedeki projelerle etkin ve verimli üretimi hedefliyoruz." dedi. - ANTALYA

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:42   Hatay'da 272 litre kaçak içki ele geçirildi - Haber
23:41   Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret - Haber
23:38   Alaşehir'in kırsal mahallelerinde belediye ekiplerinin kar mesaisi - Haber
23:38   Okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı - Haber
23:38   Hatay'da "Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız" programı - Haber
22:58   Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Haber
22:19   İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu - Haber
19:28   Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Haber
19:14   Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Haber
18:33   İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Haber
30.12.2019 23:49:28