15 Aralık 2018 Cumartesi 15:31



15 Aralık 2018 Cumartesi 15:31

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Geldiğimiz noktada insanlar sokakta çöp, çukur mantığındaki beklentisini değiştirmiş durumda. Türkiye o kadar mesafeler aldı ki insanların beklentisi değişti. Bana göre beklenti artık eğitim, üretim ilişkisine geldi." dedi.Medeniyet Derneği öncülüğünde ve gençlik sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Akademi Beyoğlu'nda "Yerel Yönetimler ve Gençlik Politikaları Forumu" düzenlendi.Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, forumun açılışında yaptığı konuşmada, geçen 15 yıl içinde özellikle kültür sanat faaliyetleri yapmak isteyen STK'ların yer tahsisi istediğini söyledi.Bunun üzerine hem gençlere hem de STK'lara hizmet verecek Akademi Beyoğlu'nu inşa ettiklerini belirten Demircan, hafta içi her gün burada etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını aktardı.Demircan, 1994'te başlayan yerel yönetimler hareketinden sonra birçok şeyin değiştiğini vurgulayarak, "Hayatı ve Türkiye'yi değiştiren de Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği oldu. Geldiğimiz noktada insanlar sokakta çöp, çukur mantığındaki beklentisini değiştirmiş durumda. Türkiye o kadar mesafeler aldı ki insanların beklentisi değişti. Bana göre beklenti artık eğitim, üretim ilişkisine geldi. Gençler 'Ben ne iş yaparsam mutlu olurum?' sorusunu soruyor. Teknoloji gelişti, inovasyona ve girişimciliğe ihtiyaç var. İnsanlar öylesine bir okul okumakla yeterli olmayacağını görüyor. Bugün bir garson olmak için İngilizce bilmesinin şart olduğunun farkında." diye konuştu.Eğitim, üretim ve yaşam ilişkisini doğru kurgulamış, entegre şehirler ortaya konulabilirse, üretilen mal ve hizmetlerin dünyada rekabet edebilir hale gelebileceğini belirten Demircan, "Beyoğlu'nun son 15 yıldaki hedefi bu anlamda belliydi. Biz dedik ki kültür endüstrisi, turizm başta olmak üzere buradaki hayatı bunun üzerinden kurgulayacağız. Başardık mı? Evet, Beyoğlu kültür endüstrilerinde bir markadır. Son 15 yılda bu anlamda 134 bin istihdam yarattık." ifadelerini kullandı."Büyük bir medeniyetin mensupları olarak geleceğe bakmalıyız"Medeniyet Derneği Başkanı Ali Öztürk de gençliğin çok önemli olduğunu, Türkiye'nin 13 milyonluk nüfusunu 15-24 yaş aralığındaki büyük bir topluluğun oluşturduğunu söyledi.Öztürk, böyle bir nüfusu barındıran Türkiye'nin, bu potansiyelini olması gerektiği gibi değerlendirmesinin en büyük dilekleri olduğunu ifade etti.Geçen aylarda Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun 8 bin gencin katılımıyla yaptığı araştırmaya değinen Öztürk, "Bu araştırmadan öne çıkan bazı başlıklar hepimizi bazı konular üzerinde derin derin düşünmeye sevk etmeli. Çünkü gençlerimizin büyük bir kısmının Türkiye'nin önemli sorunlarıyla ilgili çok da bilgi sahibi olmadıkları bu araştırma sonucunda ortadadır. Özellikle eğitim, işsizlik ve gelecek kaygısı gibi gençlerin motivasyonunu düşüren, onları geleceğe hazırlanırken ruhsal problemlerle karşı karşıya bırakan bir gerçekliği hepimiz bu araştırma sonucunda görmüş olduk. Bütün bunlar bizi bir umutsuzluğa düşürecek bir durum olmamalı. Çünkü bizler büyük bir medeniyetin mensupları olarak önümüze ve geleceğe bakmalıyız." diye konuştu.Gençlik STK'ları ile dayanışma içinde yol almaya çalıştıklarını dile getiren Öztürk, Yerel Yönetimler ve Gençlik Politikaları Forumu'nu gelecek yıllarda çok daha büyük yapmak için hareket edeceklerini söyledi.Öztürk, Türkiye'nin gençlik tablosunun böyle olmasının çalışma azmini daha çok arttırmayı, geleceğe dair, geçmişin birikimini de devralarak çok daha planlı çalışma yapmanın gerekliliğini ortaya koyduğunu vurguladı.Gençlik STK'ları, yardımcı kurum ve kuruluşlar olarak hep birlikte bir amacı gerçekleştirmek için gayret ettiklerini belirten Öztürk, bir umutsuzluğa düşmeden tüm gençlik STK'ları ile dayanışma içinde yerel yönetimlerdeki yöneticiler ve hükümetle birlikte Türkiye'nin çok daha iyi bir gençlik tablosuna kavuşacağını söyledi.Öztürk, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birlikte çalıştığı değerli büyüklerimiz büyük bir gayreti ortaya koyuyorlar ama gençlik STK'ları olarak, bunu gerektiği kadar değerlendiremiyoruz. Bu tablo bize çok şeyi öğütlüyor. Üniversite veya sokaktaki genç kardeşlerimize sadece devlet eliyle ulaşılmayacağını görmemiz lazım." dedi.