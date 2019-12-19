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Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen "Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi", basına kapalı sürüyor.

19.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:52 Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen "Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi", basına kapalı sürüyor.
CHP tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nin açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, daha sonra "Şişli Belediyesi Halkla İlişkiler Sistemi Komşu Masa" sisteminin hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
Bu arada Şişli Belediyesinin önünde düzenlenen tören öncesinde platforma çıkarak pankart açmak isteyen bir kadına güvenlik görevlileri müdahale etti. Protestocu kadın daha sonra görevlilerce belediye binasına götürüldü.
Öte yandan yolun karşısında bekleyen ve tapu konusunda problem yaşadıkları öğrenilen bir grup vatandaş da üzerinde "Şişli İzzet Paşa Mahallesi Şişli Belediyesi tarafından satılıktır. Müracaat Şişli Belediyesi" yazılı bir pankart açtı. Bu pankart da alanda görevli polisler tarafından indirildi.
Kılıçdaroğlu, "Şişli Belediyesi Halkla İlişkiler Sistemi Komşu Masa" açılışının ardından yeniden Yerele Yönetimler ve Turizm Zirvesi'ne iştirak etti. Zirve, basına kapalı devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Kaynak: AA

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