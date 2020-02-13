Haberler » Güncel » Yerele-Batman'da kar yağışı - Haber

Yerele-Batman'da kar yağışı

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı okulların tatil edilmesi üzerine çocuklar gönüllerince eğlendi.

13.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:44Yerele-Batman'da kar yağışı
'ın ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı okulların tatil edilmesi üzerine çocuklar gönüllerince eğlendi.
Mahallesi Hükumet Caddesi'nde bir araya gelen çocuklar beraberlerinde getirdikleri naylon poşetler, bidon ve tepsilerle kaydı.
Kimi çocuklar ise kar topu oynadı, kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı.
Öte yandan belediye ekipleri ise vatandaşların kayarak düşmesi için cadde ve kaldırımlarda biriken kar kütlelerini temizledi.
Belediye başkanı Gündüz Günaydın, ekiplerin 7/24 esaslı çalıştıklarını söyledi.

Bağlarbaşı, Gercüş, Batman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 22:47:34