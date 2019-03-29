Yerele Seçime Doğru

AK Parti Tillo
Belediye Başkan İdham Aydın
, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Aydın, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki vatandaşlarla görüştü, projelerini anlattı, hizmetlerin devamı için destek istedi.
"Tillo'yu tarihinde görmediği kadar hizmetle buluşturduk." diyen Aydın, şunları kaydetti:
"Tillo sadece Siirt
için değil Türkiye
için de çok önemli bir belde. Tillo'nun tüm cadde ve sokaklarını baştan sona yeniledik. Tillo'yu 1958'den bu yana görmediği hizmetlere AK Parti belediyesiyle kavuşturduk. Kaletül Üstad Tepesi'ne tabiat parkı, cam seyir terası, dinlenme ve mesire alanları ile bisiklet yolu yaparak beldeye gelen insanlara manevi bir atmosferin yanında dinlenebilecekleri sosyal alanlar oluşturduk. İlçe meydanını yeniledik, yeni ve modern bir belediye hizmet binası yaptık. Bu hizmetlerimiz önümüzdeki dönemde yapacaklarımızın teminatıdır. Tillo'yu turist
çekerek, ülkenin en önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Destek istediğimiz vatandaşların ilgisi bizleri memnun ediyor."
Güncel
Kaynak: AA