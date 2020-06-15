Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı

AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin yeri sır gibi saklanan yeni genel merkezinin adresi belli oldu. DEVA Partisi astığı tabelalar ile genel merkezinin Ankara'nın Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde olduğunu ilan etmiş oldu.

15.06.2020 23:32 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:09

Genel Başkanlığı'nı Ali Babacan'ın yaptığı DEVA Partisi'nin genel merkezinin nerede olduğu belli oldu. İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin genel merkezlerinin de bulunduğu Ankara'nın Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde DEVA Partisi'nin genel merkezi olacak binaya parti tabelaları asıldı.

500 METRE ARAYLA 3 GENEL MERKEZ

KRT'de yer alan habere göre; İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin genel merkezlerinin karşısında yer alacak DEVA Partisi Genel Merkezi ile 500 metre arayla 3 parti genel merkezi olacak. Yeri, parti yöneticileri tarafından sır gibi saklanan genel merkez binası 2159. Cadde'de yer alacak.

DEVA Partisi'nin Genel Merkezi'ne bugün itibari ile tabelalar da asıldı.

Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi’nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı
Etiketler: Gelecek Partisi, Ali Babacan, Çankaya, Ankara, Politika, Güncel, Haber

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