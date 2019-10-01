Haberler » Güncel » Haber

Yerin altında kalbine yenildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında kalp krizi geçiren madenci yaşamını yitirdi.

01.10.2019 16:56Yerin altında kalbine yenildi
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında kalp krizi geçiren madenci yaşamını yitirdi.

Maden ocağında kömür üretiminde çalıştığı sırada rahatsızlanan Erdal Dudu (42), mesai arkadaşları tarafından yukarı çıkarılarak kuruma ait ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dudu, burada yapılan müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Evli ve iki çocuk babası Erdal Dudu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Kalp Krizi, Maden, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:40 Ruhani ile Putin nükleer anlaşmayı görüştü
23:40 İstanbul Havalimanındaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı
23:40 Hindistan'da polis düzensiz göçmenleri tespit edecek
23:36 "Muse-Bir Esin Perisi Davası" oyunu İstanbullularla buluştu
23:36 Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyonu aştı
23:30 Hafter güçlerinden Uluslararası Mitiga Havaalanı'na hava saldırısı
23:26 Bağdat'taki gösterilerde 3 ölü, 60 yaralı - (2)