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Yerin altında kalbine yenilen madenci defnedildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren madenci toprağa verildi.

02.10.2019 18:30Yerin altında kalbine yenilen madenci defnedildi
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren madenci toprağa verildi.
Dün, maden ocağında kömür üretiminde çalıştığı sırada rahatsızlanan Erdal Durdu'nun (42) cenazesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden alınarak, Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesindeki Örmeci köyüne getirildi.
Durdu için burada helallik alındı, dua okundu.
Durdu'nun cenazesi köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Törene, Durdu'nun ailesinin yanı sıra Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu ile sendika yöneticileri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Evli ve iki çocuk babası Durdu'nun 19 yıllık madenci olduğu öğrenildi.
Olay
Dün, maden ocağında kömür üretiminde çalıştığı sırada rahatsızlanan Durdu, mesai arkadaşları tarafından yukarı çıkarılarak kuruma ait ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürülmüş, kalp krizi geçirdiği belirlenen Durdu, burada yapılan müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilmişti.
Durdu, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Kalp Krizi, Maden, Güncel

Kaynak: AA

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