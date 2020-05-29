Yerin metrelerce altında larva mücadelesi

Yerin metrelerce altında larva mücadelesiMERSİN'de ekipler, yerin metrelerce altında larva mücadelesi yürütüyor.

29.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:09
Yerin metrelerce altında larva mücadelesi
MERSİN'de ekipler, yerin metrelerce altında larva mücadelesi yürütüyor.
Yaklaşan yaz ayları ile birlikte sivrisinek, karasinek ve zararlı haşerelerin larva döneminde aşırı üremelerinin önüne geçmek amacıyla yoğun bir ilaçlama çalışması yürüten belediye ekipleri, ikiye ayrılıyor. Parklar, bahçeler, yeşil alanlar, dere yatakları, havuzlar ve apartman bodrum katlarını yerüstü ekipleri, vatandaşların görmediği yer altındaki yerleri ise yer altı ekipleri ilaçlıyor. Sıcaklığın zaman zaman 50 dereceyi bulduğu foseptik içi, rögar, kanalizasyon, menfez ve su kuyularına inerek larva ilaçlaması yapılıyor. Yerin metrelerce altında larva mücadelesi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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