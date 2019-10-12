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Yerin metrelerce altından Mehmetçiğe destek

- Yerin metrelerce altından Mehmetçiğe destek Maden işçileri yerin altından Barış Pınarı Harekatına destek verdiZONGULDAK - Zonguldak'lı maden işçileri yerin metrelerce altından Barış Pınarı Harekatına destek verdi.

12.10.2019 20:18
- Yerin metrelerce altından Mehmetçiğe destek
Maden işçileri yerin altından Barış Pınarı Harekatına destek verdi
ZONGULDAK - Zonguldak'lı maden işçileri yerin metrelerce altından Barış Pınarı Harekatına destek verdi. Yer altında çalışan işçiler "Barış Pınarı Harekatının 4 gününde orada görev alana tüm TSK personeline canı gönülden başarılar diliyoruz. Onlar için buradan pek fazla bir şey yapamıyoruz ama bütün desteklerimiz onlarla onları için dua ediyoruz" dedi.
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan Arılar Madencilik isimli özel maden ocağında gece vardiyasında çalışan işçiler yerin metrelerce altında çalışırken Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçiği unutmadı. Barış Pınarı Harekatının 4'üncü gününde yerin metrelerce altından seslenen madenciler Mehmetçiğin sonuna kadar yanında olduklarını belirtti.
Barış Pınarı Harekatını sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Maden Mühendisi Bayram Barutçu, "Barış Pınarı Harekatının 4 gününde orada görev alana tüm TSK personeline canı gönülden başarılar diliyoruz. Onlar için buradan pek fazla bir şey yapamıyoruz ama bütün desteklerimiz onlarla onları için dua ediyoruz. Allah onlara zeval vermesin. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah operasyondan başarılı bir şekilde dönerler. Bu harekatı başından beri destekliyoruz. Güney sınırında oluşturulacak olan güney koridoru iyi bir fikirdi. 30 - 40 yıldan beri büyük ekonomik ve manevi kayıplara neden olmuş bir gecikmişliğimiz vardı. Son zamanlarda yapılan bu çalışmaların olumlu yönde yapıldığını düşünüyoruz. Mehmetçiğe olan desteğimiz tamamen sürecek. Orada görev alan Mehmetçiğimizden herkese teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız" şeklinde konuştu.
Yer altında yer çalışan maden işçileri ise hep bir ağızdan "Mehmetçiğimizin Yanındayız" diye haykırarak Barış Pınarı Harekatına destek verdi.
Yerin metrelerce altından Mehmetçiğe destek

Barış Pınarı Harekatı, Zonguldak, Maden, Genel

Kaynak: İHA

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