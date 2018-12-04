Yerinaltı Onlardan Sorulacak!

Yerin 450 metre altına inebilen Fraste FS 400 sondaj makineleri, ilk olarak Saruhanlı Göksu yataklarında test edilecek.

Suyun giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde Türkiye'nin yeraltı sularından daha etkin faydalabilmesi adına önemli bir adım daha geldi.DSİ Genel Müdürlüğü İtalya'dan Fraste FS 400 tipi iki sondaj makinesi daha aldı.

Yerin 450 metre altına kadar inebilen makinelerden biri Aydın diğeri ise Edirne Bölge Müdürlüklerinin kullanımına verilirken; sondaj makineleri ilgili eğitim ve test aşamaları İzmir ve Manisa'da başladı. Önce 2 gün boyunca 16 personele teorik eğitim verildi. Daha sonra ise sahadaki test çalışmaları başladı. Makineler Saruhanlı'daki Göksu kaynaklarının araştırılması için bölgeye gönderildi. 2 Sondaj Makinesi yaklaşık 1 ay boyunca arazide kalacak.

Tanesi 1.3 milyon Euro

Daha derinlerdeki su akiferlerinin belirlenerek Türkiye'nin yeraltı sularından daha etkin bir şekilde faydalanmasını sağlayacak Fraste FS 400 tipi sondaj makineleri rotary, havalı ve köpüklü sondaj yapabiliyor. Tanesi 1.3 milyon euro'ya mal olan son makinelerin de araç parkına katılmasıyla DSİ Genel Müdürlüğü'nün elindeki aynı model araç sayısı 13'e yükselmiş oldu