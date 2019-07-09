09.07.2019 15:19
Haberler» Güncel» Haber

'Yerinde Tarih Atölyesi' öğrencileri tarihe tanıklık ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) 'Yerinde Tarih Atölyesi' 3. hafta programlarını tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) 'Yerinde Tarih Atölyesi' 3. hafta programlarını tamamladı.

Gerçekleştirilen programda Adapazarı'nın tarihi ve kültürel mirasları işlendi. Tozlu Camii, Orta Camii, Ağa Camii, Orhan Camii, Türk Ticaret Bankası ve Uzun Çarşı'nın tarihi geçmişini, sosyal ve kültürel önemi derse katılan öğrencilere aktarıldı. Derse katılım sağlayan öğrenciler Sakarya'nın fethini tamamlayan Orhan Gazi ve onun tarafından yapıldığı tahmin edilen Büyük Esence'deki tarihi Orhan Camii'ni yerinde gördüler. Yerinde Tarih Atölyesi'ne minik gezginlerin ilgisi yoğun olurken; yapılan açıklamada yeni tarihi gezilerin öğrencilerin istifadesine sunulacağını ifade edildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca, Sakarya, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:54   15 TEMMUZ GECESİNİN DHA KAMERASINA YANSIYAN EN ÇARPICI ANLARI 3
16:54   Tarihi Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı
16:54   Cenaze yolunda trafik kazası: 5 yaralı
16:53   'Vekaletle kurban' kesiminde hedef 2018 bağışçı sayısını geçmek
16:53   Sivas'ın 3 boyutlu kadastro modeli oluşturuldu
16:53   Kars'ta PKK'ya ait 10 sığınak imha edildi
16:53   Başpehlivan Ali Gürbüz için tören (2)