Yerinden Çıkan Römork Ağaca Çarptı

DENİZLİ'nin Merkezefendi
ilçesinde, hafif ticari aracın arkasındaki römork, yerinden çıkarak ağaca çarpıp, devrildi.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Kumkısık
Mahallesi Denizli- İzmir
karayolu Traktör Galerileri Sitesi önünde meydana geldi. Sarayköy
ilçe merkezi yönüne giden Kerem Palabıyıkoğlu yönetimindeki 20 FJ 887 plakalı hafif ticari aracın arkasına takılı römork, yerinden çıktı. Kancadan kurtulan römork, yaklaşık 50 metre ilerleyerek yol kenarındaki ağaçlara çarpıp, devrildi. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Denizli
Güncel
Kaynak: DHA