15 Kasım 2018 Perşembe 10:04



15 Kasım 2018 Perşembe 10:04

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un başkanı Ali Çetin, futbolcularına verdikleri her sözü tutacaklarını bildirdi.Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, 'Bu sene o sene' parolasıyla çıktıkları yolda hızla ilerlediklerini belirtti.Takımı bu sene şampiyon yapmak için ellerini taşın altına koyduklarını kaydeden Çetin, "İnsanların kulübümüze olan bakış açısını değiştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda mutlaka başarılı olacağız. Başka yolu yok. Bu bakış açısını değiştirmenin yolu da şeffaflıktan geçer. Bu konuda yönetim kurulumuzda bulunan üyelerimize günlük kasa hareketlerini paylaşmaya başladık. Çok yakın bir sürede ise kulüp resmi sayfamızdan mali konuda net paylaşımlar yapacağız. Kulübe gelen bağışlar ve yapılan harcamalar sitemizden takip edilebilecek ve bilançomuz hakkında net bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak." ifadelerini kullandı.Mali konulardaki faaliyetlerin kamuoyuyla paylaşılması konusunda çalışma yürüttüklerini aktaran Çetin, şu değerlendirmede bulundu:"Sadece mali tabloda değil sportif anlamda da başarıların devamı gelecek. Takımımızın sportif başarısını herkes görüyor. Daha da başarılı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Futbolcularımıza verdiğimiz her sözü tutacağız. Yerine getiremeyeceğimiz sözleri vermeyeceğiz. Profesyonel adımlar atacağız. Atmak zorundayız."