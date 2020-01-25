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Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı

ERZURUM AFAD koordinatörlüğünde arama çalışmalarının sürdüğü Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Kalay Apartmanı'nda enkaz altında kalan Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

25.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:20Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı

ERZURUM AFAD koordinatörlüğünde arama çalışmalarının sürdüğü 'ın Mahallesi'ndeki Kalay Apartmanı'nda enkaz altında kalan Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi. Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler ışığında, AFAD çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.



Mustafapaşa, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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