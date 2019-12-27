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Yerköprü Şelalesi'nin ziyaretçi sayısı 30 bine ulaştı

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "tabiat anıtı" olarak tescillenen Mersin'in Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesi bir yılda 30 bin ziyaretçi ağırladı.

27.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:40 Yerköprü Şelalesi'nin ziyaretçi sayısı 30 bine ulaştı
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "tabiat anıtı" olarak tescillenen 'in ilçesindeki Yerköprü Şelalesi bir yılda 30 bin ziyaretçi ağırladı.
İlçe merkezine 35 kilometre uzaklığındaki şelale, yeşilliklere bürünen çevresiyle, yaklaşık 30 metreden akan suyu, gölü, su tüneli, doğallığı bozulmamış sarkıt ve zengin bitki örtüsüyle doğa severlerin ilgi odağı oluyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2001 yılında "tabiat anıtı" olarak tescillenen şelale, iki ayrı seyir terasıyla vatandaşları doğal güzellikleri izleme imkanı sunuyor.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, şelaleyi 2019 yılında 30 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, tüm vatandaşları burayı görmeye davet etti.

Mersin, Mut, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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