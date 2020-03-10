Yerköy Belediyesi başkan yardımcılarının esnaf ziyaretleri sürüyor
Yerköy Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Kaplan ve Oktay Yılmaz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
10.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:54
Yerköy Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Kaplan ve Oktay Yılmaz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
Yılmaz, ziyaretlerin amacının esnafların sorunlarını birebir öğrenmek ve çözüm yolları aramak olduğunu söyledi.
Belediyenin vatandaşlarla iç içe olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Bu hafta sanayi esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımız da ziyaretimizden memnun kalıyor. Ayrıca belediye hizmetleriyle ilgili sorunlu olan yerleri tespit etmiş oluyoruz, ekiplerimizi yönlendiriyoruz." dedi.
Başkan Yardımcısı Cemil Kaplan ise "Güler yüzleri samimi sohbetleri ile bizleri misafir eden tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Esnafımızın istek ve arzuları en kısa zamanda yerine getirmek için biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, ziyaretlerin amacının esnafların sorunlarını birebir öğrenmek ve çözüm yolları aramak olduğunu söyledi.
Belediyenin vatandaşlarla iç içe olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Bu hafta sanayi esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımız da ziyaretimizden memnun kalıyor. Ayrıca belediye hizmetleriyle ilgili sorunlu olan yerleri tespit etmiş oluyoruz, ekiplerimizi yönlendiriyoruz." dedi.
Başkan Yardımcısı Cemil Kaplan ise "Güler yüzleri samimi sohbetleri ile bizleri misafir eden tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Esnafımızın istek ve arzuları en kısa zamanda yerine getirmek için biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yerköy Belediyesi başkan yardımcılarının esnaf ziyaretleri sürüyor
Etiketler : Oktay Yılmaz, Cemil Kaplan, Yerköy, Güncel
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