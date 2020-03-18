Yerköy Belediyesi kamu kurumlarını dezenfekte etti
Yozgat'ın Yerköy Belediyesi, "Korona virüs" ile mücadele kapsamında önlem amaçlı dezenfeksiyon faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürüyor.
18.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:25
Yozgat 'ın Yerköy Belediyesi, "Korona virüs" ile mücadele kapsamında önlem amaçlı dezenfeksiyon faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürüyor.
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, "Küresel boyutlara ulaşan ve ülkemizi de tehdit eden Korona virüsü salgınıyla ilgili alınan tedbir kararları kapsamında, sterilizasyonun sağlayabilmesi için Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz dezenfeksiyon ekiplerimizle, ilçemizdeki salgın riskini azaltabilmek adına, ilçemizde hizmet vermekte olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki dezenfekte işlemlerimize bugün İlçe Hastanemiz, Emniyet Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Askerlik Şubemiz ve Öğretmen Evimizde yapmış olduğumuz çalışmalarla devam ediyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan yapmış olduğunuz uyarılarımızı dikkate alarak, paniğe kapılmadan sağduyu ile kişisel önlemlerini de almalarını rica ediyoruz" dedi. - YOZGAT
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, "Küresel boyutlara ulaşan ve ülkemizi de tehdit eden Korona virüsü salgınıyla ilgili alınan tedbir kararları kapsamında, sterilizasyonun sağlayabilmesi için Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz dezenfeksiyon ekiplerimizle, ilçemizdeki salgın riskini azaltabilmek adına, ilçemizde hizmet vermekte olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki dezenfekte işlemlerimize bugün İlçe Hastanemiz, Emniyet Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Askerlik Şubemiz ve Öğretmen Evimizde yapmış olduğumuz çalışmalarla devam ediyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan yapmış olduğunuz uyarılarımızı dikkate alarak, paniğe kapılmadan sağduyu ile kişisel önlemlerini de almalarını rica ediyoruz" dedi. - YOZGAT
Kaynak: İHA
Etiketler : Ferhat Yılmaz, Yozgat, Yerköy, Güncel
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