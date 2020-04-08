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Yerköy Belediyesi sebze pazarına dezenfekte tüneli kurdu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde belediye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her çarşamba günü kurulan sebze pazarı girişine dezenfektan çadırı kurdu.

08.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:40
Yerköy Belediyesi sebze pazarına dezenfekte tüneli kurdu
Yozgat 'ın Yerköy ilçesinde belediye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her çarşamba günü kurulan sebze pazarı girişine dezenfektan çadırı kurdu.
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, pazar yerinde AA muhabirine, halkın sağlığını korumak için çalışmaları her alanda sürdürdüklerini söyledi.

Koronavirüs salgının yayılmaması için cadde ve sokakları dezenfekte ettiklerini aktaran Yılmaz, "İlçemizin koronavirüsten kurtulması için belediye olarak üzerimize düşen tüm görevleri yaptık yapmaya da devam ediyoruz. İlçemize her çarşamba kurulan pazar yerinin girişine dezenfektan tüneli kurduk. Pazara gelen vatandaşlarımıza maske dağıtımı yapıyoruz, ateşini ölçtükten sonra dezenfektan tünelinden geçmesini sağlayıp pazara alıyoruz." dedi.
Yılmaz, dezenfektan tünelinin Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu ve insan sağlığını etkilemediğini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Yozgat, Yerköy, Güncel
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